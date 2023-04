Pepe: "Tínhamos de ganhar, porque sabíamos o resultado do nosso adversário"

Declarações do central do FC Porto após o triunfo (2-1) frente ao Santa Clara.

Pepe, central do FC Porto, vincou a importância da conquista dos três pontos na receção ao Santa Clara, o que permitiu aos dragões reduzirem para quatro os pontos de diferença para o Benfica, que perdeu em Chaves.

"Um jogo difícil, procurámos entrar muito fortes, como o nosso míster tinha pedido. Penso que entrámos bem. Tivemos a feliciadde de poder marcar primeiro. Depois do penálti que o Otávio falhou, a equipa teve um pouco de ansiedade. O míster disse para termos calma, para continuarmos fazer o que tinhamos trabalhado. Na segunda parte jogámos mais com o resultado do que de acordo com o que o míster nos pediu", declarou o experiente defesa ao Porto Canal.

A luta pelo título, garante, está viva. "Este jogo tínhamos de ganhar, porque sabíamos o resultado do nosso adversário. Agora é continuar a fazer o nosso trabalho. Acreditar naquilo que fazemos. Ainda faltam muitos pontos. Mesmo quando estávamos a dez pontos nunca desistimos. Vamos procurar dar luta. Sabemos que vai ser bastante difícil, mas somos um grupo muito aguerrido", vincou Pepe, esperando dificuldades nos próximos desafios. "Continuar a fazer o nosso trabalho, estar mais um pouco tranquilo. Vão ser jogos bastantes difíceis, até com equipas que estão a lutar pela permanência, como se viu com o Santa Clara", disse. Paços de Ferreira, em zona de descida, é o jogo que se segue.