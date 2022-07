Pepe: "Temos a consciência e a certeza de que somos o alvo a abater"

Pepe, defesa-central e capitão do FC Porto, iniciou esta quarta-feira a pré-temporada, depois de regressar das férias. O internacional português falou aos meios do clube azul e branco sobre o regresso ao trabalho.

Expectativa para a nova época: "A expectativa é sempre a mesma: dar o máximo pelo nosso clube e tentar melhorar o que fizemos no ano passado. Esse é o nosso desafio, porque queremos estar bem, dar alegrias aos nossos adeptos e desfrutar do que mais gostamos de fazer. É um ano que vai exigir muito de todos e de certeza que vamos estar à altura. Vamos trabalhar para isso e para podermos honrar a nossa camisola."



Objetivos: "Temos a consciência e a certeza de que somos o alvo a abater por termos sido campeões no ano passado, por isso é que temos de trabalhar muito bem. Como disse, temos de melhorar o que fizemos no ano passado. Temos a Champions, que é uma competição em que queremos honrar o nosso clube e Portugal. Há que trabalhar forte, com muita paixão para podermos chegar felizes ao final do ano."



Segredo para a longevidade e o alto nível: "Em primeiro lugar é fruto da sorte que eu tive de poder estar num grande clube como o FC Porto, que tem pessoas a trabalhar de forma espetacular. O treinador exige muito de nós, faz sempre com que possamos estar ao nosso melhor nível nos treinos. Mesmo quando não estamos no Olival ele exige que procuremos estar no nosso máximo, mantendo a concentração mesmo estando em casa. Por isso é que essa exigência dele (Sérgio Conceição) me ajuda muito a poder estar neste nível e a estar no FC Porto, que me dá todas as condições para eu poder desempenhar o meu trabalho."