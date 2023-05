"Pepe tem uma personalidade arrasadora. O Real Madrid fez dele um gigante"

Michel Salgado jogou com o central do FC Porto no Real Madrid.

Miguel Salgado, antigo jogador do Real Madrid, vencedor de duas Champions, foi convidado do programa "Hora dos Craques" do Porto Canal, apresentado por Maniche e Miguel Marques Monteiro. A chegada de Pepe ao clube merengue foi um dos momentos recordados.

"Era um louco, um maluco. O Pepe quando chegou ao Real Madrid vinha como um central forte, agressivo, teve que adaptar-se ao campeonato, mas o bom é quando ele chegou e tínhamos ganho dois campeonatos seguidos, e depois vieram os holandeses. Aos poucos foi-se afirmando e, ainda para mais, tem uma personalidade arrasadora. Dentro do balneário não é como quando está fora. Quando está a treinar e no dia a dia é uma pessoa muito mais tranquila. Bom rapaz, muito bom companheiro", afirmou.

"O Real Madrid fez dele um gigante em todos os níveis e o rendimento que continua a ter é espetacular. Não só o que fez no Real Madrid, mas também na Seleção, com a idade que tem. Quando ele não está sente-se logo a diferença. No FC Porto igual, venceram o campeonato com ele como referência atrás. Está a fazer uma carreira impressionante", completou.