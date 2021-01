"Pepê tem um potencial incrível, muito forte a jogar no um contra um"

ENTREVISTA >> Campeão do Mundo em 1994, e senhor de um invejável palmarés no Brasil, Zinho é hoje um dos mais respeitados comentadores de TV na Fox Sports. A O JOGO analisa o momento do Palmeiras e não só

Zinho, hoje com 53 anos, foi um craque dos relvados. O antigo médio começou no Flamengo, onde teve duas passagens, menos uma que no Palmeiras, mas também representou o Cruzeiro e o Grémio, quatro gigantes do futebol brasileiro e só no último não foi campeão. Contou 56 internacionalizações pelo escrete e foi titular na equipa que venceu o "tetra" em 1994. No Verdão ganhou também a única Libertadores que este clube tem no palmarés e que persegue este ano sob a orientação de Abel Ferreira.

O mercado brasileiro é pródigo a produzir talentos e o extremo Pepê, do Grémio, pode ser uma boa aposta dos dragões, mas vai precisar de tempo, segundo Zinho.

Pepê está na agenda do FC Porto para esta janela de mercado. Gostaria de conhecer a opinião que tem dele como futebolista e se considera que já está pronto para triunfar no futebol europeu?

- Sinceramente, acho que ainda não é um jogador pronto para chegar à Europa e triunfar no imediato. Ele tem um potencial incrível, tem muita qualidade técnica e é muito forte a jogar no um contra um. Mas nem sequer está a passar pelo melhor momento de forma da época e falta-lhe ainda alguma experiência. Basta lembrar que o Everton Cebolinha, que jogava com ele no Grémio antes de ir para o Benfica, quando saiu já tinha outro estatuto, é um jogador da seleção brasileira e tem sentido algumas dificuldades em Portugal. O Everton ainda não demonstrou aí tudo o que pode valer. O Pepê não conquistou esse estatuto, ainda só é internacional olímpico. Falta-lhe uma melhor compreensão do jogo, aprender a soltar melhor a bola. Por outro lado, tem de ajudar mais na marcação defensiva, isso é fundamental para jogar na Europa. Mas não tenho dúvidas de que é um jogador muito bom.

"Evanílson tem margem para crescer"

No início da época o FC Porto contratou o Evanílson, outro jovem futebolista brasileiro que mal tinha começado a jogar no Fluminense. Acha que as poucas oportunidades que tem tido resultam da necessidade de adaptação?

- Sim, é provável. Mesmo no Fluminense, o Evanílson era um jogador que ainda não tinha tido muito tempo de jogo, não era um titular indiscutível. É um avançado que tem grande margem para crescer, mas foi para Portugal com menos preparação e experiência do que a que tem neste momento o Pepê.