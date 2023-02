Pepê tem a mira no primeiro lugar: "Com os pés sempre bem assentes no chão"

Brasileiro marcou o segundo golo do FC Porto no clássico com o Sporting.

Autor do segundo golo do FC Porto, na partida com o Sporting, Pepê, extremo brasileiro de 25 anos, uma das figuras em destaque no encontro de Alvalade, a contar para a 20.ª jornada do campeonato, não escondeu a sua felicidade pela conquista dos três pontos. O jogador dos portistas prometeu que os azuis e brancos, segundos da tabela classificativa, agora de novo a cinco pontos do líder Benfica, vão continuar a dar tudo para revalidar o título conquistado na temporada passada.

"Sabíamos que este o jogo com o Sporting seria muito difícil, pois eles têm uma grande equipa. Temos vindo a trabalhar com muita confiança, e sabíamos que a vitória seria muito importante para a nossa equipa. Agora, é mantermo-nos a sequência de vitórias, mas com os pés sempre bem assentes no chão, e ir em busca do primeiro lugar", afirmou o jogador dos azuis e brancos, em declarações à Sport TV, no final da partida que o FC Porto venceu (2-1) em Alvalade ante o rival Sporting.

Pepê fechou a contagem numa arrancada desde o meio-campo, que Adán não conseguiu parar.