Pepe: "Sonho poder ganhar a Liga dos Campeões pelo FC Porto"

Excertos de uma entrevista de Pepe à Sport TV transmitida esta sexta-feira

A idade: "Lido bem. Dentro de alguns dias faço 40 anos e bem vividos, bem vividos."

O que viveu de bom e a sensação de que está a acabar: "Pelo que fiz no futebol nunca vai terminar, vai estar na minha memória sempre. Não vou estar no dia a dia de um balneário, isso termina. Tento aproveitar da melhor maneira possível. Sou um privilegiado por poder acordar e fazer aquilo que mais amo, sabendo que um dia vai terminar. Se calhar, abrem-se outras portas, se calhar não tão dentro, se calhar próximo do balneário. Nunca se sabe. Só o futuro dirá."

Palavras de Pinto de Costa de ganhar mais: "Estava a ver essas imagens e não me lembrava delas [na parede]. Estou tão focado no que podemos ganhar. É o meu sentimento, e dos meus companheiros. Lutamos para ganhar títulos, trabalhamos para dar alegrias aos adeptos, conseguimos dar quatro títulos importantes para o clube, agora é pensar no futuro e no que podemos ganhar mais."

Sobre a Liga dos Campeões no FC Porto: "É uma competição que tive a oportunidade de ganhar três vezes [pelo Real Madrid] e sonho poder ganhar aqui pelo FC Porto. Se é o que falta para fechar o ciclo? Isso é muita pressão [risos], já ganhei um título internacional pelo FC Porto. Não aparece muito mas ganhei [Taça Intercontinental, em 2004].

Um sonho: "Acho que é um sonho que tenho, de ganhar uma Champions pelo FC Porto. Trabalho para isso, todos os dias com esse pensamento. Sei que é muito difícil, mas que, quando se trabalha e se tem essa convicção, um dia vai chegar".

Impossível não é: "Um ser humano que não sonha não é feliz e não tem objetivos. Sonho muito, mas também sei a dificuldade que é. Impossível, não acredito que seja. Há, sim, muito trabalho, fazer as coisas bem. Cada momento é extremamente importante para conseguir um troféu desses [Liga dos Campeões] e sonho que isso, um dia, poderá acontecer."

Inter, adversário na Champions: "Uma equipa italiana muito difícil, com excelentes jogadores. Mas vamos dar o nosso melhor para conseguir a vitória. É isso que exige este clube".