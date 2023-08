Pepe sobre a Supertaça: "É mais uma final. Vivo-a como se fosse a primeira"

Pepe no FC Porto-Rayo Vallecano

Declarações de Pepe na antevisão do Benfica-FC Porto, partida da Supertaça que se disputa esta quarta-feira, em Aveiro, a partir das 20h45

Sobre a Supertaça: "A equipa do FC Porto está confiante e a trabalhar bem. Esta a ser uma pré-temporada dura com o objetivo de darmos o nosso melhor na Supertaça e dar mais uma alegria aos nossos adeptos, que nos apoiam incondicionalmente."

Equipa preparada para a nova época: "Sim, estamos a trabalhar muito forte. Temos um grupo muito unido, recheado de jogadores com muita qualidade. A equipa está a trabalhar bem para poder começar ao mais alto nível com a conquista da Supertaça."

Em termos pessoais: "É mais uma final. Vivo-a como se fosse a primeira, com o mesmo espírito, com o mesmo nervoso miudinho que se sente na barriga até o jogo começar. Sempre com a ambição de dar o meu melhor para ajudar o meu clube e os meus companheiros. Vamos fazer um bom jogo para podermos sair contentes.