Pepê: "Sérgio Conceição conversa muito comigo"

Extremo do FC Porto sente que tem aprendido muito e mostrou-se feliz por atingir a final da Taça de Portugal

Depois de seis meses a trabalhar na sombra de Luis Díaz, Pepê assumiu um papel de relevo no FC Porto com a saída do colombiano para o Liverpool e já se sente como peixe na água no futebol europeu.

O ex-Grémio chegou com o objetivo de reforçar o ataque, mas tem-se revelado um ativo importante também na defesa, no papel de lateral-direito, que voltou a desempenhar na quinta-feira, com o Sporting. Sinais de uma evolução que, segundo próprio, tem muito dedo do treinador.

"O mister conversa muito comigo e fico satisfeito pela confiança dele em mim", referiu o extremo, em declarações reproduzidas pela sua assessoria de Imprensa. "Estou a aprender muito no futebol europeu e quero continuar a desenvolver-me", acrescentou.

O jogo com os leões confirmou a presença do FC Porto no Jamor e deixou Pepê "muito feliz", ainda por cima por se tratar da "primeira temporada na Europa". "Demos mais um passo rumo ao nosso objetivo, que é conquistar a Taça de Portugal", afirmou ainda o internacional olímpico brasileiro.