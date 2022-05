Pepe sem papas na língua: "Muita gente quer ganhar fora do campo..."

Pepe com a Taça de Portugal

Declarações de Pepe na chegada ao Estádio do Dragão, horas depois do FC Porto materializar a conquista de nova dobradinha com a vitória na Taça de Portugal

Dar tudo: "Não tenho culpa de dar meu máximo pelas minhas cores, fiz sempre onde joguei. Independentemente de muita gente querer ganhar fora do campo, sempre procurei ganhar dentro do campo. É aí que tenho de falar, de dar resposta. Agradeço aos meus companheiros que me ajudaram, a resposta é sempre ser dada pelos jogadores"

Mentiras: "Não me importa o que falaram, fora do campo, nos tribunais, mas deixa-me dizer que muitas mentiras foram ditas... Quando eu errei na minha carreira, não sou um santo... Admito, errei, tive minhas falhas como ser humano, mas sempre pedi desculpa quando errei."

Passado no presente: "Agora vir, depois de 12 ou 13 anos dos factos, com temas que aconteceram fora Portugal, trazer à tona isso para mancharem o que eu fiz no futebol... Não tenho palavras para dizer a essas pessoas, algumas que tiveram oportunidade de serem jogadores, Mas, se calhar o dom deles não era o de ser jogador, era outro"