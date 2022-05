Pepe "sem palavras" para Conceição e com o bicampeonato na mente: "Imagino..."

ENTREVISTA, PARTE I - Capitão gaba o trabalho de Conceição face à saída de Díaz, vê Pinto da Costa como um suporte e refere que a longevidade não se explica só com a genética. Ser bicampeão aos 40 anos já lhe passou pela cabeça.

Com as emoções da conquista do título ainda bem presentes, Pepe aborda, em entrevista a O JOGO, as razões do sucesso do FC Porto na Liga, como é trabalhar com Sérgio Conceição aos 39 anos, o castigo que lhe foi aplicado pelo CD da FPF e deixa uma farpa aos rivais pela forma como o avaliam.