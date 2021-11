Pepe segue para Liverpool. Confira a lista de convocados do FC Porto

Taremi no treino do FC Porto

O FC Porto defronta o Liverpool, esta quarta-feira, na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Sérgio Conceição chamou 25 jogadores a Liverpool, onde esta quarta-feira os dragões enfrentam os reds na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Pepe, que esta manhã não surgiu no período aberto do derradeiro treino portista e figurou no boletim clínico, segue na comitiva.

Convocados do FC Porto

Marchesín, Cláudio Ramos e Diogo Costa (guarda-redes); Fábio Cardoso, Pepe, Luis Díaz, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Zaidu, Marko Grujic, Tecatito Corona, Manafá, Mbemba, Vitinha, Wendell, João Mário, Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martínez, Evanilson, Nanu e Fábio Vieira.