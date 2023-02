Pepe: "Se sentir que posso, sou o primeiro a chegar ao presidente e dizer: 'Estou apto a renovar com o FC Porto'"

Excertos de uma entrevista de Pepe à Sport TV

Longevidade: "Vou confidenciar uma coisa. Muitos pais chegam a mim e dizem que os seus filhos vão ser jogadores, que têm 12/13 anos e eu digo assim: 'você está preparado para perder o seu filho?' (risos) Olham assustados... E digo perder no bom sentido, porque não os vão ter ao fim de semana, o pai tem de estar preparado para comunicar ao filho, é normal quando eles têm 15/16 anos, que têm deixar de ter esses fins de semana com os amigos. Quando falei com os capitães disse que era extremamente importante, porque a exigência, quando treinamos forte, o mais importante é descansar bem. Depois começamos a fatiar o que nos vai ajudar, boa alimentação, aproveitar todos os profissionais que o clube nos proporciona."

Não é dado a tentações: "Como de tudo. Temos de saber o tempo certo. Hoje o nosso mÍster disse exatamente isso. Há momentos para tudo, para comer aquela comida de plástico, quando estamos de férias, fazer esse tipo de alimentação. Somos humanos, sou um ser humano que gosta de aproveitar, mas eu tento saber sempre o timing certo."

Futuro e renovação: "Sou muito honesto e quando tenho essa idade... Eu sei reconhecer a idade que tenho, ninguém me precisa de dizer, eu sei das minhas capacidades, mas também tenho um compromisso muito grande com o clube, que é a minha honestidade. E a minha honestidade com o clube... era muito fácil para mim, com 39 anos, chegar e renovar com o FC Porto por cinco ou seis anos, mas não estava a ser correto com o clube. Entendes? Porque eu quero ser competitivo, se sentir que sou, se sentir que posso competir com o David Carmo, com o Fábio Cardoso, com o próprio Marcelo - que se calhar tem menos 20 anos que eu -, o David Vinhas, da equipa B... Se eu puder competir com eles, se sentir que posso, sou o primeiro a chegar ao presidente e dizer assim: "Presidente, estou apto a renovar com o FC Porto."

Vai aguardar pelo fim da época e fazer uma avaliação física: "Exatamente. Acho que é mais prudente fazer isso e ser mais honesto com o clube que eu amo do que chegar agora e renovar um contrato. Agradeço, porque o clube e as pessoas deixam-me sempre com essa...

Pinto da Costa disse que o Pepe podia jogar mais cinco ou seis anos: "(risos) Eu posso jogar, posso jogo, mas eu quero estar focado no que tenho de fazer nesse momento, que é ganhar a Taça de Portugal, ganhar o campeonato e sonhar com a Champions - quando sonhamos alto não quer dizer que nos falta humildade, mas sim que temos ambição de poder chegar lá, dar passos importantes na nossa carreira e se eu sentir isso... A minha ligação com o FC Porto vai ser para toda a vida, não é preciso um papel, nem preciso de contrato para poder jogar pelo FC Porto. Por isso não vejo aqui grande especulação sobre o contrato do Pepe, se vai renovar ou não, até porque eu vou ficar aqui no Porto, não vou sair daqui."

Ou continua no FC Porto ou não vai jogar em mais nenhum clube: "Não vou fazer isso, eu estou no FC Porto e estou 100 por cento no FC Porto, procuro estar aqui a 100 por cento porque é um clube que eu amo"

Portanto, se não renovar será o fim do Pepe como jogador... Ou admite outras paragens com menos densidade competitiva: "Não, isso não. Eu quero chegar ao final da época, tenho contrato ainda, não deixei de ter contrato com o clube, mas o mais importante é sentir essa paixão que tenho pelo clube, sentir que as pessoas me querem também. Quando é assim não é preciso ter um papel assinado."

Falou-se imenso do Al Nassr: "Isso não é tema, até porque as pessoas sabem o carinho que eu tenho pelo FC Porto. Quando optei por regressar a Portugal tinha outra proposta também para ir jogar para o estrangeiro, mas era altura de retribuir um pouco o que o FC Porto fez por mim, pela minha carreira, porque eu aprendi muito aqui no FC Porto. Era altura de voltar ao FC Porto, continuar a competir e a dar aos novos jogadores todo o conhecimento que o FC Porto me deu no começo e que eu fui adquirindo também no estrangeiro."

Como gostaria de ser lembrado: "É difícil, eu acho que o mais importante é o amor que tenho pelo FC Porto. O que já ganhei é importante, um bom sinal, sinal de que foi uma passagem vitoriosa, mas o mais importante é as pessoas olharem para mim e dizerem que eu defendi mesmo o FC Porto. Para mim é o mais importante."

Como é que a mística lhe foi ensinada: "Quando cheguei e assinei contrato, era ali nas Antas e eu entrei no escritório do presidente, ele abriu as persianas e disse: 'Estás a ver ali?'. Eu olhei e disse assim: 'Ali é o nosso estádio...'. 'Ali vai ser a tua casa'. E eu nunca mais esqueci. Quando entrei aqui, o convívio no balneário, mesmo no treino, quando se pedia uma falta e o treinador não dava, vinha um companheiro e dizia assim: 'Isto aqui é o FC Porto, aqui tens de te levantar, tens de ter andamento". Acho que pouco a pouco vão passando a cultura do clube, a responsabilidade de representar um clube como o FC Porto, é isso que tenho de passar para os mais novos".