Pepe rendido a Luis Diaz: "Profissionalismo e paixão de representar o FC Porto"

Declarações de Pepe depois do Sporting-FC Porto (1-1) da quinta jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "A segunda parte do FC porto, a primeira do Sporting.... Duas equipas que sabiam que era muito importante uma vitória aqui. Fomos em busca desse resultado desde o primeiro minuto. Numa bola que perdemos... O nosso míster tinha alertado para a variação de jogo e largura que eles tinha, mas a equipa reagiu bem. Tivemos uns 10/15 minutos com as linhas muito afastadas, mas acho que a segunda parte foi completamente nossa. Se calhar, poderíamos ter feito o 2-1, mas ainda há muito campeonato pela frente e temos que seguir o nosso caminho."

A exibição de Diogo Costa: "Se virmos por aí... Podia estar a queixar-me de um penálti e seria outra a história. Não podemos ir por aí, podemos dizer que foi um jogo bastante disputado, com duas equipas a procurar fazer o que os treinadores pediram e quando é assim é bonito"

A exibição de Luis Díaz: "É o profissionalismo e paixão de poder de representar o nosso clube. Sabemos a importância de vestir esta camisola. Por isso é que é um orgulho ter jogadores como o Luis Díaz e outros..."

A diferença para o Benfica: "Há muito campeonato pela frente. Temos de defrontar o Benfica e Sporting de novo..."