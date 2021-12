Pepe recupera a tempo do dérbi frente ao Benfica

Capitão teve a companhia de Wendell e Evanilson na enfermaria. O lateral-esquerdo tem um traumatismo com hematoma na perna esquerda e o atacante um traumatismo no joelho esquerdo

Pepe foi substituído com o Braga, devido a um traumatismo e edema na perna direita, mas tudo indica que vai recuperar a tempo de defrontar o Benfica, no dia 23, para a Taça de Portugal. O contrarrelógio para estar disponível para o clássico começou na segunda-feira, ao abdicar da folga para se deslocar ao Olival, onde esteve para iniciar o processo de recuperação.

O central teve a companhia de Wendell e Evanilson, que também deixaram o encontro com os arsenalistas por questões físicas. O lateral-esquerdo tem um traumatismo com hematoma na perna esquerda e o atacante um traumatismo no joelho esquerdo.

Voltando a Pepe, para já falha o jogo de quarta-feira, com o Rio Ave, a contar para a Taça da Liga, até porque Sérgio Conceição deu conta de que vai dar oportunidade a outros jogadores menos utilizados, tendo em conta que o FC Porto já está eliminado desta prova. Falta apenas saber se o capitão recuperará a tempo de jogar domingo, em Vizela. Mas mesmo que esteja em condições, o treinador portista pode não arriscar a sua utilização, de forma a contar com ele frente ao Benfica, no Dragão. Afinal, a receção aos minhotos foi a segunda vez em três jogos - o outro foi com o Liverpool - em que foi forçado a sair por um problema físico.

A mesma possibilidade está em cima da mesa para Wendell, que deu um sinal de profissionalismo com o Braga. O brasileiro lesionou-se aos 45 minutos, depois de uma disputa de bola com Al Musrati, foi assistido pela equipa médica e logo se percebeu que não poderia continuar. Contudo, como ainda faltavam disputar os quatro minutos de compensação concedidos pelo árbitro, o brasileiro regressou ao relvado para ajudar a equipa, mesmo a coxear e sem conseguir disfarçar as dores.

Dos três, Evanilson foi o que permaneceu mais tempo no relvado frente ao Braga e o que mais probabilidades terá de voltar na próxima jornada, em Vizela. O atacante foi substituído aos 69 minutos, numa fase em que o joelho esquerdo o começou a importunar, pelo que ontem também passou pela enfermaria do Olival, onde esteve também o paciente mais antigo: Marcano (recupera de intervenção cirúrgica ao pé direito).