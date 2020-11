Pepe renovou contrato com o FC Porto até 2022/23, no relvado do Dragão, entre Pinto da Costa e alguns dos troféus que ajudou a vencer, com a ambição de "continuar a conquistar títulos".

O capitão portista, que subiu ao relvado do Dragão ladeado pelo presidente Pinto da Costa e pelo treinador Sérgio Conceição, afirmou que se sente um "privilegiado" por fazer o que gosta num clube com a dimensão do FC Porto e prometeu ajudar a somar mais títulos já na Supertaça.

Pepe, que em 2023 fará 40 anos, mas que, em jeito de brincadeira, deixou no ar a hipótese lançada por Pinto da Costa de renovar por mais duas temporadas, até aos 42, disse que a sua ligação com o FC Porto "vai ser sempre eterna".

Pinto da Costa disse que a renovação de Pepe, um exemplo para os mais novos, pela sua dedicação ao clube, e um dos pilares da "dobradinha" (campeonato e Taça) alcançada na última época, "é a primeira de muitas que o ​​​​​​​FC Porto pretende fazer".