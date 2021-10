Pepe recorda jogo no Brasil: "Se ele for para cima de ti, deixa-o fintar-te e fazer golo"

Pepe recorda jogo, ainda no Brasil, que se revelou decisivo para ingressar nos juniores do Marítimo. Um jogo no qual devia ter deixado um avançado brilhar

"O treinador, que já me conhecia, sabia que eu era muito duro e tinha garra. Por isso, chegou-se a mim e disse: "Olha Pepe, vais jogar contra esse avançado, mas vai devagar. Se ele for para cima de ti, deixa-o fintar-te e marcar, porque vêm aqui umas pessoas para o ver, para o comprar e vai ser uma ajuda muito boa para o clube. Não dês muito nas vistas'. Eu, ali com os meus 17 anos, disse que estava bem, mas por dentro dizia que ia dar o meu melhor, porque queria a minha oportunidade de ir para a Europa", conta Pepe num vídeo publicado nas redes sociais e nos qual conta histórias da sua carreira. O segundo dos vídeos, produzido pela Polaris, foi publicado esta quinta-feira no Instagram do capitão do FC Porto.

Pepe recorda o jogo que se revelou decisivo para deixar o Brasil e rumar ao Marítimo. "A minha vinda para Portugal é um bocado engraçada. Eu não era a primeira opção para vir. O Marítimo foi em busca de um avançado...", recordou.

Ainda sobre o jogo, Pepe contou: "O avançado recebia a bola, eu ia lá e roubava-lhe. O treinador da equipa principal gritava o meu nome e eu levantava a mão. Eu pedia desculpa, mas ia outra vez e roubava-lhe a bola. Até que o treinador parou o treino", disse ainda,

No final do jogo, recorda Pepe "o presidente do Marítimo e o treinador Nelo Vingada, que é uma pessoa por quem tenho uma admiração tremenda, perguntaram-me se queria ir para Portugal e eu respondi que sim".

