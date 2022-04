Pepe recorda conversa com Pinto da Costa: "Vais-ter afirmar aqui, não te vou deixar sair"

Pepe, defesa-central e capitão do FC Porto, também dedicou algumas palavras a Pinto da Costa, que comemora 40 anos enquanto presidente do emblema azul e branco.

Primeiro encontro: "A primeira vez que estive com o presidente foi quando fui à Torre das Antas assinar o meu primeiro contrato pelo FC Porto e ficou marcado um gesto do presidente, que foi abrir a persiana - e do escritório dele dava para ver o estádio [do Dragão] - e disse: 'estás a ver aquilo ali, vai ser a tua nova casa'."

Qualidades de Pinto da Costa: "O presidente fala no momento que tem de falar e é muito assertivo nesse momento. Gosto muito dessa parte do presidente, da inteligência dele e fala sempre no coletivo. Dá muita importância ao bem-estar familiar dos jogadores, o clube preocupa-se muito com essa parte humana e que faz falta aos jogadores quando saem do clube. Como posso dizer, ter a família envolvida também no clube, no que é o amor pelo clube."

Palavras que ficaram marcadas: "Havia muita contestação sobre ficar, ir emprestado ou mesmo vendido para outro clube, porque tinha a possibilidade de ir para o Deportivo da Corunha. Fui lá à Torre das Antas e o presidente: "Olha, tu vais-te afirmar aqui no FC Porto, não te vou deixar sair, confio nas tuas capacidades e agora cabe-te demonstrá-las no campo. Podes contar com o nosso apoio, porque não vais sair do FC Porto". Isso demonstra o que ele é. Acreditou muito em mim. Saí cheio de ambição da Madeira, mas ainda não tinha encontrado o meu caminho, porque a exigência no clube era extremamente alta, ainda mais porque tínhamos acabado de ser campeões da Europa. Então, com essas palavras, o presidente deu-me muita força para poder lutar e conquistar o meu espaço no clube."

[Declarações aos canais oficiais do clube]