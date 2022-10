Pepê recorda Brugge: "Sabemos que não podemos cometer aqueles erros"

Declarações do jogador do FC Porto, antes da partida com o Leverkusen, marcada para esta terça-feira (20h00)

Como está a equipa: "Temos de fazer um grande trabalho, o Bayer Leverkusen é uma equipa muito qualificada, tem grandes jogadores e temos de fazer o nosso melhor para conseguirmos os três pontos."

Jogar em diferentes posições: "Sinto-me bem melhor a jogar noutras posições, tive um crescimento bastante alto com todo o trabalho do treinador, sinto-me privilegiado por ter a confiança do treinador. Procuro dar o meu máximo para poder corresponder dentro do campo."

É uma final? "Sem dúvida, ainda não pontuámos, mas encaramos cada jogo como uma final e agora não vai ser diferente. Temos vindo a trabalhar forte para poder corresponder."

Impacto do triunfo com o Braga: "Resultado muito positivo diante de um adversário direto, mas virámos a agulha. É um adversário forte, muito competente, temos de estar ligados do princípio ao fim do jogo."

O que se passou com o Brugge: "Foi atípico, ficamos aquém, não esperávamos que acontecesse aquilo mas já virámos a agulha, sabemos que não podemos cometer aqueles erros."

Integração rápida no FC Porto: "O futebol sul-americano é totalmente diferente e tenho de agradecer ao treinador, companheiros, que sempre passaram muita tranquilidade para que pudesse fazer o meu trabalho e corresponder. Tive sempre apoio."