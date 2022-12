Pepe reage ao falecimento de Pelé

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O capitão do FC Porto deixou a sua mensagem de despedida nas redes sociais.

Pepe, capitão do FC Porto, reagiu ao falecimento de Pelé.

O internacional português, que nasceu em Maceió, no Brasil, publicou uma story no Instagram com a seguinte mensagem: "RIP, Rei Pelé".