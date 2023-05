Pepe queixa-se de insulto racista no FC Porto-Famalicão e apresentou queixa à PSP

Defesa-central dos dragões diz que Colombatto, jogador do Famalicão, lhe chamou "mono". No final do jogo, apresentou queixa na PSP.

Pepe apresentou queixa à Polícia de Segurança Pública (PSP) imediatamente após o FC Porto-Famalicão, na sequência do insulto racista que diz ter sido alvo por parte de Santiago Colombatto. De acordo com o defesa-central dos dragões, o médio famalicense chamou "mono" ao capitão portista.

"O jogo também ficou marcado pelos insultos racistas dirigidos por Colombatto a Pepe. O argentino do Famalicão chamou "mono" - ou seja, "macaco" - ao capitão do FC Porto e da seleção de Portugal, que reagiu com elevação: "Temos de dar o exemplo. Quando perdemos, é chato, mas não podemos insultar nem humilhar o próximo". Pepe não deixou de criticar o árbitro, que assistiu ao que se passou e não atuou: "Ele tinha autoridade e provas para mudar uma história negra do futebol e não o fez, é inadmissível". Para que a atitude de Colombatto não passe impune, o central apresentou queixa à Polícia de Segurança Pública imediatamente após o jogo", lê-se na newsletter do clube azul e branco, "Dragões Diário", esta sexta-feira.

O FC Porto venceu o Famalicão por 3-2, no prolongamento, e apurou-se para a final da Taça de Portugal.