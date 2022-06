Pepe: "Que esta camisola possa dar outra Champions ao FC Porto"

No dia em que o FC Porto apresentou o terceiro equipamento para 2022/23, o clube publicou uma entrevista com Pepe. Central revela uma tremenda ambição para a nova época.

Terceira camisola para 2022/23: "Muito bonita. Um azul muito lindo. Espero que ela possa dar muitas alegrias tanto aos nossos jogadores como aos nossos adeptos também."

Mais um ano de Liga dos Campeões. Ambições? "Poder ganhar. Nós representamos um clube vencedor. Em qualquer prova que entra é para ganhar. Espero que essa camisola possa dar-nos muita alegria e que possamos sonhar com esse título europeu."

A temporada: "Foi uma época muito positiva para todos nós. Essa coesão é uma característica muito vincada dentro deste grupo. O importante é defendermos o nosso clube, fazer o que o nosso treinador nos pede. É muito gratificante para mim, enquanto capitão, representar estes jogadores que temos hoje no nosso plantel."

Balneário fácil de liderar: "Sim. Cada um com as suas diferenças. Mas quando todos lutamos e temos um só objetivo, que é querer ganhar, as coisas são muito mais fáceis.



Segredo para a condição física: "O maior segredo é muito trabalho. Trabalhar muito. Tenho sorte de ter um staff técnico que exige muito de nós, jogadores, não só dentro de campo, mas também fora. Todos os que trabalham aqui no FC Porto fazem com que eu, aos 39 anos, possa dar o meu contributo, possa, dentro das quatro linhas, dar o meu melhor. Agradeço a eles por isso."

Que memória gostava que essa camisola deixasse nos adeptos? "De títulos. De conquista. Nós nunca tínhamos ganho à Juventus e com o míster Conceição ganhámos. E que esta camisola possa dar mais uma Champions e que possamos festejar no final da temporada."