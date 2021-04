"Pepe? Quando chegou ao FC Porto era um miúdo magrinho, mas encontrou mística..."

Pepe com Maniche e Jorge Costa num treino do FC Porto

Maniche recorda primeiros tempos do central - e atual capitão - do FC Porto no clube.

Foi ainda ressaca da conquista da Liga dos Campeões 2003/04 que Pepe foi contratado pelo FC Porto. O central representava o Marítimo e captou a atenção dos azuis e brancos, então campeões europeus, rumando a um balneário que, mesmo após a saída de José Mourinho, ainda contava com nomes fortes como Jorge Costa, Costinha ou Maniche.

E foi precisamente este último que, em declarações à BBC, recordou os primeiros tempos do internacional português, agora capitão de equipa nos dragões, no emblema da Invicta.

"Quando ele [Pepe] chegou, no verão de 2004, ainda era um miúdo novo e magrinho. Mas encontrou uma equipa supertalentosa e cheia de futebolistas que carregavam a mística do clube, com nomes como Jorge Costa e Pedro Emanuel ao lado dele", começou por recordar o ex-médio. "Tudo isso ajudou-o a integrar-se bem e a beber do espírito da equipa", acrescentou.

Sobre a reputação de jogador agressivo acumulada ao longo dos anos com a camisola do Real Madrid, Maniche fala numa ideia "injusta":

"Essa reputação é injusta. Não nos podemos esquecer de duas coisas importantes: se jogas num clube grande, inevitavelmente terás sempre dedos apontados a ti. E um português em Espanha será sempre criticado. Ser agressivo a jogar não é o mesmo que ser violento. Ele não é violento", sentenciou o ex-colega de equipa de Pepe, que, esta quarta-feira, entra em campo pelo FC Porto frente ao Chelsea, em Sevilha, na primeira mão dos quartos de final da Champions.