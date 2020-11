Pepe: "Presidente, sabe a importância desta casa na minha vida"

Internacional português, de 37 anos, renovou até 2023 e compareceu no relvado na cerimónia de assinatura do novo vínculo, com o presidente portista, Jorge Nuno Pinto da Costa

Agradecimento: "Obrigado pelas palavras presidente, sabe a importância que esta casa tem na minha vida. Desde o primeiro dia em que entrei soube o que é ser portista e representar um clube com esta dimensão a nível mundial. Quero agradecer ao presidente, à Direção, ao treinador, míster Sérgio Conceição, que faz com que sejamos competitivos, com que possa competir ao mais alto nível com 37 anos. Quando cheguei, nas conversas com o míster, disse-lhe que só queria uma oportunidade para poder competir e lutar por um posto em que pudesse ter níveis de igualdade. Ele disse que com ele se trabalhasse e pedisse o que a equipa pede, era mais um para ajudar. Estou aqui para ajudar mais dois anos e dar o meu grão de areia para levar o clube cada vez mais longe e para que no final possamos festejar títulos, por isso me levanto todos os dias, para somar mais títulos num clube tão grande como o FC Porto."

Futuro: "Espero continuar a conquistar títulos, é com esse objetivo que me levanto todos os dias. Todos nós quando representamos um clube histórico como o FC Porto temos de sentir... Temos a dádiva de poder estar num clube que nos proporciona e dá tudo o que precisamos para jogar futebol, somos abençoados, e trabalhamos com esse objetivo, trabalhamos duro, muito duro para isso, para no final estarmos felizes com sentimento de dever cumprido, com taças e títulos. É o que nos alimenta."