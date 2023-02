Pepe parabenizado, ovacionado e emocionado após o FC Porto-Gil Vicente

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

No dia em que o central completa 40 anos, o FC Porto saiu derrotado, 1-2, na receção ao Gil Vicente. No final, foi ovacionado e ficou com lágrimas nos olhos.

O FC Porto perdeu este domingo na receção ao Gil Vicente, 1-2, na 22.ª jornada da Liga Bwin. Após a partida, os jogadores foram aplaudidos pela luta - emblema azul e branco teve duas expulsões e um penálti contra -, e Pepe, em especial, pois completa 40 anos.

A ovação - por parte dos adeptos e dos próprios companheiros de equipa - durou largos minutos e o experiente central deixou-se levar pela emoção, ficando de lágrimas nos olhos e beijando o símbolo do clube.