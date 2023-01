Pepe: "Os meus filhos queriam que eu pudesse jantar duas noites com eles..."

Pepe, defesa-central do FC Porto, fez, esta sexta-feira, a antevisão à final da Taça da Liga (sábado, 19h45) frente ao FC Porto.

Estado de espírito: "Muito bem. Pudemos trabalhar e sinto que a equipa está bem, que está confiante, mas não foi só hoje. Acreditamos muito no que o nosso míster nos passa e amanhã vamos tentar fazer o nosso melhor para conseguir o título para o clube".

O que tem a final de diferente das anterior: "É a próxima. É especial. É com muita ilusão que trabalhamos para estar nestes jogos. É mais um título para as nossas carreiras e, com certeza, quem entrar amanhã vai tentar fazer o que o mister nos propôs para ajudar o clube e cada um conseguir mais um titulo na sua carreira".

Transmitir a experiência: "Mais do que palavras, o mais importante é a forma como encaramos cada dia, cada momento no trabalho. Estou farto de dizer que sou um privilegiado quando acordo e posso vir treinar, procurando fazê-lo com a maior paixão aquilo de que mais gosto. Por isso, mais que palavras, é a minha forma de estar e poder passá-la para os meus companheiros".

Surpresas após tantos clássicos: "Já pouco podemos surpreender. O que podemos fazer é perceber o mais rápido possível o que o jogo nos está a pedir para podermos adaptar as nossas características a cada momento do jogo".

Condição física: "Fisicamente acho que estou bem. Para já estou bem. Amanhã logo se vê, quando começar o jogo. [n.d.r é Sérgio Conceição interrompe com um "se jogares"]. Se jogar, é verdade, também tem essa. [risos] Os meus filhos queriam que pudesse jantar duas noites com eles. Assim, não é possível. Hoje vamos concentrar-nos para ir para estágio, por isso, não vai ser possível. Gostaria de poder jantar com o pai duas noites, mas essa é a nossa vida. Amanhã temos de tentar dar o nosso melhor para conseguir esse título".