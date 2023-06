Pepe: "Sérgio Conceição foi o melhor treinador que tive na carreira"

Declarações de Pepe na conferência de imprensa de antevisão do Braga-FC Porto, final da Taça de Portugal

Significado da Taça: "é o reconhecer do trabalho que fizemos durante a época. É um prémio podermos disputar uma final no Estádio do Jamor. É sempre gratificante estar aqui a representar o clube, estar disponível para jogar mais uma final. Esta taça significa muito para todos nós, jogadores, clube, adeptos. Queremos muito ganhar, porque fizemos por merecer estar aqui hoje".

Estado do grupo. "O grupo está bem. Trabalhámos bem esta semana. Foco total em conquistar mais ma final. Estamos unidos para conseguir este objetivo".

Sobre Sérgio Conceição: "Digo que o míster é um excelente treinador. Todo o respeito pelos treinadores que tive, treinadores muito bons, como Fernando Santos. Para mim, o Sérgio Conceição foi o melhor treinador que tive na carreira, porque faz com que eu hoje possa sentir paixão de jogar, capacidade para competir com os meus companheiros. Ele exige muito de mim e faz com que seja melhor".

