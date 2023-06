Pepê: "O nosso foco era o campeonato, mas ganhar três de quatro títulos..."

Em exclusivo a O JOGO, o extremo lança um primeiro olhar sobre os reptos para 2023/24, com a mira nos quatro títulos nacionais

Pepê, um dos nomes incontornáveis do FC Porto de hoje, fez, em exclusivo a O JOGO, uma radiografia mais aprofundada à temporada realizada pelos dragões, focando-se já no que aí vem. O fecho foi em festa, com a conquista da Taça de Portugal, mas na boca dos jogadores ficou um travo amargo pelo objetivo falhado no campeonato. Por isso, as baterias do extremo brasileiro - que fala na primeira pessoa do plural - já estão viradas para aquilo que a equipa orientada por Sérgio Conceição poderá fazer na próxima época. E a fasquia foi colocada bem alta: o objetivo passa por reconquistar o mais importante para exibir na vitrina.