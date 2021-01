Pepe: o "dinheiro vivo" do Lyon e a razão que o levou a voltar ao FC Porto

Em entrevista ao Expresso, o experiente defesa-central e atual capitão do FC Porto abordou os primórdios da carreira e a ligação ao clube azul e branco

Pepe, defesa e capitão do FC Porto, recordou, em entrevista ao Expresso, parte do passado da longa e titulada carreira e, entre várias revelações, afirmou que, antes de ingressar no clube portista pela primeira vez, em 2004, teve a chance de rumar do Marítimo para os franceses do Lyon.

"Quando regressei ao Marítimo, já tinha várias ofertas de outros clubes. Um deles era o Lyon, de França, havia clubes da Ucrânia, da Holanda. Eu, honestamente, só queria jogar. Quando o Jorge Mendes [empresário] veio falar comigo, disse-lhe assim: "Não quero assinar contrato contigo, não preciso, tens a minha palavra, confio em ti." Foi o Jorge quem me falou do FC Porto e eu combinei com ele, mas, entretanto, um representante do Lyon foi a minha casa, no Brasil, para tentar fechar a minha contratação. Liguei ao Jorge Mendes, disse-lhe que estava ali fulano tal do Lyon, com dinheiro vivo na mesa", referiu o internacional português.

Todavia, o empresário Jorge Mendes aconselhou Pepe a jogar, primeiro, "num clube grande em Portugal", que seria então o FC Porto, "e a seguir vais para a Europa [outro clube europeu]", assumindo que os pais não acolheram propriamente bem a ideia sugerida. Por isso, decidiu ficar e ingressar no FC Porto.

"Como assim, não vais aceitar o Lyon? Tu és maluco? Isto é o nosso futuro", perguntaram os meus pais. Eu ganhava 80 contos [cerca de €400] no Marítimo na altura, portanto a diferença era grande. Mas eu mandei embora o representante do Lyon, mantive a minha palavra com o Jorge e fui para o FC Porto", afirmou.

Em 2007, transferiu-se para o Real Madrid pelo "desafio", onde passou uma década - conquistou, por exemplo, três Ligas dos Campeões e dois campeonatos espanhóis - e na época 2017/18 rumou aos turcos do Besiktas.

Passada pouco mais de uma temporada na Turquia, quis regressar ao clube que o projetara para a alta roda do futebol europeu: o FC Porto. O futebolista azul e branco não deixou por explicar, na entrevista ao Expresso, o porquê da decisão.

"Na sua idade, muitos vão para a China, Estados Unidos, enfim, procurar outro final de carreira. Olhe que eu podia ter ido para Inglaterra. Tive clubes que me ofereceram bastante dinheiro, mas surgiu a oportunidade de regressar ao FC Porto - e, com a idade que tinha, ou era naquela altura, ou nunca. Optei por voltar para um clube de que gosto, onde fui bem tratado", assinalou Pepe.