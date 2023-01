Pepe, o capitão das mil batalhas no FC Porto: "Ele está aí para durar"

Pepe rgressou no jogo da Taça de Portugal contra o Arouca

Central voltou a jogar depois de mais uma sucessão de contratempos aos quais se habitou a resistir. Quase nos 40 anos, ainda lhe antecipam muito para dar.

Sérgio Conceição chama-lhe "animal competitivo", Fernando Santos aplaudiu o "monstro" e Pinto da Costa o "animal competitivo monstruoso", enquanto Pepe continua a dar provas de resistência e obstinação.

O capitão do FC Porto voltou à competição na quarta-feira, frente ao Arouca, cerca de uma semana depois de ter realizado uma cirurgia ao braço esquerdo, por culpa de uma lesão sofrida no Mundial, onde competiu por ter feito um enorme esforço na recuperação de um problema "chato" no joelho... Cansa só de ler.