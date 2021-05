Pepê: o adeus do "menino especial", reforço do FC Porto

Imprensa do Brasil garante que o futuro reforço do FC Porto não voltará a jogar pelo Grémio, embora só tenha de entrar de férias a 5 de junho. Viagem para a Invicta ocorrerá no fim desse mês.

O acordo entre FC Porto e Grémio prevê que Pepê possa continuar a jogar até 5 de junho, mas o futuro reforço dos dragões deve ter feito, no domingo, o último jogo pelo clube de Porto Alegre.

As lágrimas no final do dérbi com o Internacional, bem como o beijo e o passeio solitário pelo relvado da Arena, foram sinais a apontar para a despedida, que ganhou ainda mais força quando fez uma publicação nas redes sociais apenas com a palavra "gratidão".

O extremo chorou, o empresário lembrou retorno financeiro e o treinador do Grémio elogiou-lhe o talento

O agente, contudo, foi um pouco mais direto. "Fechámos com chave de ouro", começou por escrever Adriano Spadoto no Instagram. "Obrigado ao Grémio pela oportunidade e carinho de sempre. Além dos títulos, Pepe deu retorno financeiro ao clube. Deixamos as portas abertos", escreveu o empresário, antes de deixar uma série de agradecimentos, entre os quais ao treinador Tiago Nunes, por ter sido "homem para caramba" ao permitir ao internacional olímpico brasileiro jogar no "Gre-Nal".

A publicação de Spadoto surgiu depois de Tiago Nunes ter feito uma vénia a Pepê na ressaca da conquista do Gauchão. "Os adeptos têm de tratar o Pepê com carinho, porque sempre que ele jogou, fê-lo com amor ao clube. Foi sempre uma pessoa importante, entrando no decorrer dos jogos ou como titular", realçou o técnico do Grémio, que lembrou o esforço feito pelo extremo, já divulgado pelo agente em O JOGO, para recuperar de um problema no quadril a tempo de participar no dérbi com o Internacional. "Já há algum tempo que não conseguia atuar ao mais alto nível e tivemos a preocupação, juntamente com o Pepê, o departamento médico e o de preparação física, para que ele voltasse naturalmente. Fez uma adaptação física, levámo-lo para a Venezuela, jogou alguns minutos e fez um golo. [Domingo] Antes de entrar, disse-lhe para aproveitar, porque talvez fosse a última oportunidade para jogar um Gre-Nal na carreira", contou o treinador do Grémio, que considera o futuro jogador do FC Porto "um menino especial".