Pepe: "Nunca tive momentos maus no FC Porto e estamos prestes a conquistar dois títulos"

Declarações de Pepe, à chegada ao jantar comemorativo dos 40 anos de presidência de Pinto da Costa, no Museu do FC Porto.

Sobre Pinto da Costa: "Estes 40 anos do presidente são inacreditáveis. Tive a felicidade de poder fazer parte de alguns anos. Não há palavras para descrever o grandioso que é o nosso presidente. Por isso, desejar-lhe os parabéns, que continue a dar alegrias a todos nós, que continue a ser a pessoa maravilhosa que é, exigente, com uma paixão tremenda pelo que faz. É por isso que é contagioso para nós."

Percurso no clube e exigência: "Eu não tive maus momentos no FC Porto. A minha passagem foi sempre com muitos títulos, estamos prestes a conquistar dois títulos, que é para aquilo que trabalhamos tanto, mas quando o presidente chega ao Olival e se cruza com todos nós, transmite um sinal de respeito, um sentido que temos de seguir a direção correta no que estamos a fazer. Por isso, os mais jovens começam logo a perceber que vêm para um clube vencedor, que luta para ganhar sempre, independentemente onde esteja. As pessoas que vêm trabalhar para o clube sabem que é um clube exigente, que para poder estar aqui têm de ter paixão de querer ganhar. Isso é imperativo dos 40 anos do nosso presidente."