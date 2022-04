Pepe num clube privado de ilustres: central chegou aos 800 jogos como profissional

Central chegou aos 800 jogos como profissional. É apenas o quarto português na história a atingir tal marca. Entre todos os que jogadores que atuam em Portugal, Quaresma é o que mais se aproxima do capitão do FC Porto. Aos 39 anos, já tem o Mundial em vista e, pelo menos, mais uma época no Dragão.

Passou despercebido, mas o jogo com o Santa Clara foi especial para Pepe porque permitiu a entrada num clube bastante restrito: o central do FC Porto tornou-se apenas o quarto jogador português da história do futebol a atingir a barreira dos 800 jogos enquanto profissional.

São 676 por clubes [dos quais 121 pelos dragões] e 124 pela Seleção Nacional. Como se pode ver na infografia, apenas Luís Figo - este já retirado -, João Moutinho e Cristiano Ronaldo têm mais jogos nas pernas. Os dois últimos são mesmo os únicos que já passaram as mil partidas.