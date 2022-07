Pepe no centro de brincadeira de clube do 10.º escalão inglês: "Estamos a tentá-lo"

Pepe, central e capitão de equipa do FC Porto

"Tweet" feito a partir do Algarve levantou questão de outro clube e a resposta surgiu em tom bem-humorado.

O FC Porto encontra-se a estagiar no Algarve desde quarta-feira e a presença dos dragões no Vale do Garrão deu origem a uma brincadeira de um modesto clube inglês que teve Pepe como protagonista.

Passamos a explicar. Ontem, nas redes sociais, o Rossington Main, que atua na Division One da NCEL - equivalente ao 10.º escalão - publicou um "tweet" a partir de Loulé, a prometer o anúncio de dois reforços para esta quinta-feira. A localização não passou despercebida a outro emblema, o Maltby Main, que lançou a questão: "Estão em Portugal para contratar jogadores?"

A resposta não tardou e surgiu salpicada de bom humor. "Estamos a tentar Pepe a vir para God's Village [estádio do Rossington]", atirou o clube, a acompanhar uma fotografia do autocarro do FC Porto. Entretanto, refira-se, o Rossington já apresentou um dos dois reforços prometidos...