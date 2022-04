Pepê não gostou: "É um pouco ruim jogar com a máscara..."

Declarações de Pepê após o FC Porto-Santa Clara (3-0), partida da 28ª jornada da Liga Bwin

Vitória: "A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. O Santa Clara tem uma equipa muito qualificada. O foco é o mesmo de sempre: sabíamos que tínhamos sete finais; agora, são seis. Temos de ir jogo a jogo, como se fosse o último. Sabemos que estamos muito perto de alcançar o nosso objetivo."

Seis pontos de vantagem: "Seis pontos é uma vantagem razoável, mas sabemos que não está nada ganho, que temos de fazer o nosso trabalho, que é jogo a jogo. Em cada momento, focamo-nos no próximo jogo, como fizemos agora com o Santa Clara e faremos com o próximo. Vamos descansar e continuar a trabalhar em cima do próximo jogo, para conseguirmos superar mais essa final."

Recuperação: "Foi tranquila, tive todo o suporte da equipa médica, todo o pessoal ajudou bastante, deu-me tranquilidade para que pudesse fazer a cirurgia e desse tudo certo. Recuperei bem, tive todo um trabalho por fora para poder voltar a jogar, ajudar os meus companheiros."

Máscara: "É um pouco ruim jogar com ela, às vezes ficava suando bastante e incomodava um pouco, mas, há que acostumar: o que importa é darmos o nosso máximo, dentro de campo."