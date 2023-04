Pepê: "Na primeira parte não conseguimos fazer o que o mister pediu"

Declarações de Pepê, avançado do FC Porto, na flash interview da Sport TV, após a vitória por 1-0 contra o Boavista.

Análise ao jogo: "Do início ao fim, todos os jogos vão ser difíceis. Ainda mais um dérbi. A equipa do Boavista tem qualidade. Contamos com o apoio dos adeptos e, mesmo com as dificuldades, conseguimos o mais importante, que foi o triunfo. Trabalhámos muito neste pouco tempo que tivemos. Na primeira parte não conseguimos fazer o que o mister pediu, mas no intervalo o mister ajustou e depois fizemos o golo. Com um a menos há mais dificuldades, mas defendemos bem depois do golo."

Faltam quatro jogos: "Acreditamos desde o início, mesmo quando estávamos a dez pontos. Temos de encarar os jogos como finais, fazer a nossa parte e no final ver o que acontece. Não dependemos só de nós, mas de um desaire do rival. Temos de fazer a nossa parte."