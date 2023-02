Pepê na fórmula solvente frente ao Sporting: "O FC Porto vai precisar muito dele"

Talento do criativo e inteligência tática ganham importância face às ausências no FC Porto para a visita ao Sporting. O brasileiro somou duas assistências e um golo desde que voltou ao onze. Pedro Bouças não viu perda de rendimento antes disso, apenas concorrência forte. Mas agora, todos os caminhos passam por ele.

Com as lesões que afetam o plantel do FC Porto, um Pepê inspirado será das melhores notícias que os dragões podem receber. Por um lado, o brasileiro é capaz de executar diversas posições com alto nível de rendimento, por outro, e depois de um período com menos minutos do que o habitual, mostrou-se ativo na produção ofensiva.

Titular nas últimas cinco partidas, o criativo somou duas assistências e um golo, além de ter participado noutras jogadas que terminaram da melhor forma para o FC Porto.