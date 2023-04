Pepe: "Melhor central da história do FC Porto? Eu procuro sempre o "nós""

Declarações de Pepe, que renovou contrato com o FC Porto por mais uma temporada, até 2024.

Nos últimos anos, temos visto um percurso unânime na presidência do FC Porto e na de Conceição. Pepe será dentro de campo a figura maior do FC Porto? "Eu acho que não, o mais importante é todos os jogadores saberem a importância do que é representar o FC Porto, de poder representar uma região como a do Norte. Acredito que somos todos responsáveis pelo sucesso, somos todos treinadores dentro de campo, apesar de termos líderes como Conceição e o presidente, que é o maior incentivador. O importante é sentir o que está dentro do querer ganhar e, se todos pensarmos da mesma maneira, estamos mais próximos de vencer".

Pinto da Costa acabou de dizer que é o melhor central da história do FC Porto: "Eu acho que cada um no seu momento deram o seu melhor para fazer parte da história do clube. Eu procuro sempre o "nós" e todos os que passaram levam o clube com máximo carinho. O importante é sentir isso no coração e os jogadores perceberem o que é verdadeiramente o FC Porto. Os que percebem levam esse clube até ao fim da sua vida".