Pepe, Marcano e outras notas do regresso do FC Porto aos treinos

Sérgio Conceição prepara o encontro com o Santa Clara

FC Porto mede forças com o Santa Clara no próximo sábado.

Pepe continua a recuperar da lesão muscular na perna direita que sofreu no passado dia 20, com o Portimonense, e esta segunda-feira, dia em que o plantel do FC Porto regressou ao Olival, fez apenas tratamento.

Com a utilização no jogo de sábado, contra o Santa Clara (20h30), cada vez mais improvável, o internacional português tenta recuperar a tempo de defrontar o Chelsea, no próximo dia 7, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Ao contrário de Pepe, o guarda-redes Mbaye e o central espanhol Marcano fizeram treino integrado condicionado.

Sérgio Oliveira (Portugal); Francisco Conceição, Fábio Vieira, Diogo Costa, Diogo Leite e João Mário (Portugal, Sub-21); Medhi Taremi (Irão); Mbemba (RD Congo); Zaidu (Nigéria); Loum (Senegal); Tecatito Corona (México); Marko Grujic (Sérvia) e Nanu (Guiné-Bissau) não estiveram presentes na sessão, por estarem ao serviço das respetivas seleções.