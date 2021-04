Pepe lembra Turim e aborda o Chelsea: "Celebraram, mas sabem que vai ser difícil"

Capitão do FC Porto deu uma entrevista à TNT Sports Brasil

Pepe, defesa e capitão do FC Porto, recordou a eliminatória épica com a Juventus, nos oitavos da Champions, e projetou o desafio com o Chelsea. O jogador de 38 anos concedeu uma entrevista à TNT Sports Brasil.

Jogo em Turim foi um dos melhores da carreira? "Foi um jogo muito bem conseguido da minha parte. Mas tive outros. O jogo da final da Taça contra o Benfica, por exemplo. Também estávamos com um a menos em campo e ganhámos. Houve a final do Europeu com a França e jogos com o Real Madrid, nas meias-finais, com o Manchester City, Bayern Munique, também me marcaram muito. Mas em Turim jogámos contra uma equipa, que tem para mim o melhor jogador do Mundo. Eu conheço-o bem a ele e ele conhece-me bem a mim. Foi um desafio para nós e acho que prevaleceu o trabalho da equipa, o nosso treinador estudou muito bem a Juventus, o que não quer dizer que o Pirlo não tenha feito o mesmo com a nossa equipa. Mas soubemos sofrer como uma equipa, soubemos explorar os pontos fracos da Juventus."

A estratégia premida pelo livre de Sérgio Oliveira: "Estávamos a sofrer muito e sabíamos que aquele sofrimento não ia ser em vão. Sabíamos que íamos marcar. No prolongamento, olhávamos uns para os outros e acreditávamos que era possível. O nosso clube é muito característico nisso, a garra, a determinação e a paixão com que nós defendemos as cores do FC Porto. Mesmo sofrendo, com um a menos, sabendo que a Juventus era uma equipa que estava por cima do jogo, mas, dentro da estratégia delineada, tínhamos o jogo controlado. Fechámos o eixo central e eles procuravam os laterais para centrarem. Sabíamos que num contra-ataque, numa bola parada, podíamos ferir o adversário. Em casa, podíamos ter feito o 3-0 e, no lance seguinte, eles fazem o 2-1. Fomos lá decidir o jogo, mas sabíamos que um golo mudaria completamente a história. Tínhamos estudado as bolas paradas. Muita gente critica a barreira da Juventus, mas no final, com o cansaço e o stress do jogo, já se torna difícil analisar rapidamente os lances. O Sérgio decidiu chutar à baliza e a bola entrou no sítio certo."

Pode haver comparação entre a equipa de 2004 e a atual? "Sinceramente, acho que não! Temos de correr muito, como eles correram. Temos pela frente o Chelsea, que é uma equipa que gastou mais de 700 milhões em contratações, mudaram de treinador recentemente. Eliminaram o Atlético, que está em primeiro na Liga espanhola. Estive lá e sei o quanto é difícil eliminar o Atlético Madrid. Por isso é que digo, por mais que a história possa estar junta com a de 2004, sei que para ela continuar temos de correr muito. Acredito quando chegar à final, ganhar a Champions e olhar para trás e dizer, afinal bateu certo... [risos] Seria bom que isso acontecesse."

Qualidades do Chelsea: "Sei o quanto vai ser difícil, eles contrataram o Thiago Silva a custo zero e é um jogador que já demonstrou no Milan, e passou também aqui pelo FC Porto, um jogador muito competitivo, apesar de terem outros centrais muito bons. O Chelsea tem muita qualidade. Há que preparar bem esse jogo e o nosso mister vai prepará-lo da melhor maneira possível. Vamos ser uma equipa humilde, trabalhadora, com muita garra, ambição e entrega, que é aquilo que os nossos adeptos também nós pedem quando vamos passear o cão, à mercearia."

Entre o sorteio e o desgaste: "Estamos entre as oito melhores equipas da Europa, é um facto. Sabemos que a aposta do Chelsea foi brutal para ganhar a Champions e a Premier League, onde são o quarto classificado. Quando representamos um clube como o FC Porto queremos ganhar todas as competições em que estamos inseridos. Temos muitos jogadores com algum desgaste pelos jogos acumulados, não serve de desculpa, como um dos capitães digo que isso não é desculpa, mas jogar para ganhar, com certeza."

Os outros clubes queriam jogar com o FC Porto? "Acredito que sim. Foi público que os jogadores do Chelsea celebraram o sorteio. Mas eles também sabem que vai ser um jogo difícil. Sabem que somos uma equipa humilde, trabalhadora, solidária. Dentro do espírito dos nossos adeptos e do que o treinador exige de nós como jogadores, o trabalho tem de lá estar sempre. Podes falhar um passe, uma receção de bola, um golo, mas o trabalho e o querer ganhar tem de estar sempre presente. E é isso que vamos tentar demonstrar no jogo de Sevilha."

Reencontro com Thiago Silva: " Tive oportunidade de me cruzar com o Thiago em Madrid, porque ele é muito amigo do Marcelo e falávamos muito. E aqui também, na curta passagem dele pelo FC Porto. É uma pessoa por quem tenho respeito, gosto dele, é cinco estrelas. Fez um trajeto brilhante, tanto nos clubes por onde passou como na seleção. Saiu do PSG para o Chelsea porque quis ir em busca de outro desafio para a sua carreira. Apesar da idade, ter esse estímulo, diz muito do que é ele enquanto pessoa e jogador. Quer estar a competir, a ganhar e foi sempre assim na trajetória dele. Espero cruzar-me com ele, é uma pessoa de quem gosto."