Pepe junta-se a Diogo Costa e António Silva no onze ideal de 2022/23

Votação da Liga junto dos capitães e treinadores da competição.

Pepe, central internacional português do FC Porto, é mais um nome divulgado como fazendo parte do melhor onze do campeonato em 2022/23, numa votação junto dos treinadores e capitães da competição.

O defesa de 40 anos junta-se ao guarda-redes Diogo Costa, também dos dragões, e a António Silva, central do Benfica, outros nomes presentes nesta equipa ideal e já revelados.

Pepe esteve em 24 jogos do campeonato, num total de 2183 minutos realizados. Foi uma presença regular na linha defensiva da equipa orientada por Sérgio Conceição e uma peça importante ao nível de balneário.