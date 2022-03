Pepe: jogo com o Tondela está riscado e "final" de Lyon na mira

Azar bateu à porta de Pepe no jogo com o Lyon

Central foi suturado com dez pontos na cabeça na sequência do choque com Paquetá. Vai falhar o Tondela, mas é hipótese para a Liga Europa.

Pepe já se encontra a recuperar da pequena intervenção cirúrgica a que foi submetido na quarta feira à noite, na sequência de um choque de cabeças com Lucas Paquetá, do Lyon.

O capitão portista falhará de certeza a receção ao Tondela, marcada para domingo, mas vai fazer os possíveis para regressar às opções de Sérgio Conceição na "final" com os franceses da Liga Europa, dentro de uma semana (dia 17), em que o FC Porto vai procurar reverter a desvantagem de 0-1 que levarão para França. Algo que, nesta altura, ainda é uma incógnita.