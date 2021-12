Pepê: "Jogadores da equipa B mostram ter muita capacidade para estar na principal"

Declarações de Pepê, que deu o triunfo ao FC Porto sobre o Rio Ave, 1-0, no Estádio do Dragão, em jogo referente à fase de grupos da Taça da Liga.

Regresso depois da covid-19: "Fico muito feliz por estar de volta. É muito importante para mim, sabia que seria um jogo difícil, mas estou muito feliz por ter feito um grande jogo e ter ajudado a equipa com um golo."

Preparação do jogo com os jogadores da equipa B: "Foi muito boa. Todas as vezes que os jogadores da equipa B treinam connosco mostram ter muita vontade, muita qualidade e muita capacidade para estar na equipa principal. Tenho a certeza que no futuro vão dar muitas alegrias aos adeptos."

Próximos jogos: "Sabemos que vão ser três jogos muito difíceis, com concentração máxima. Vamos aproveitar esta vitória, descansar um pouco e pensar nos próximos jogos."