Pepê já só pode melhorar: extremo igualou o máximo de ofertas em toda a carreira

Com o passe para Uribe na Luz, brasileiro igualou o máximo de ofertas em toda a carreira (nove)

O desenvolvimento demonstrado por Pepê desde a chegada ao FC Porto não se resume ao plano tático, com a transição da esquerda para a direita e passagens pontuais pela posição de lateral-direito. A evolução também tem tido reflexo nas estatísticas, com o brasileiro a chegar à reta final da época já com o recorde pessoal de assistências igualado, depois de ter fechado 2021/22 "apenas" com cinco.

O atacante já ofereceu golos a oito jogadores diferentes no plantel. Se continuar a aumentar o pecúlio, a luta pelo título de "rei das assistências" dos portistas com Otávio e Taremi promete...

A "peitada" com que deu a Uribe a possibilidade de empatar o clássico com o Benfica, na sexta-feira, no Estádio da Luz, onde também brilhou na última época, representou a nona oferta do extremo em 2022/23, tantas quantas conseguiu no ano de 2020, pelo Grémio de Porto Alegre, mas em mais jogos. A partir daqui já só há espaço para melhorar, o que, a acontecer, até poderá fortalecer a candidatura ao título de "rei das assistências" entre os portistas, luta na qual ainda surge atrás de Otávio (11) e Taremi (dez).

Das nove ofertas efetuadas por Pepê até ao dia de hoje, dá-se a curiosidade de o atacante de 26 anos só ter repetido o destinatário por uma vez. Taremi foi o beneficiário dessas ofertas, mas em competições diferentes: na Supertaça, com o Tondela, e no campeonato, com o Paços de Ferreira. O brasileiro vai provando encontro após encontro não ter prediletos na hora de assistir e, além do importante contributo para o registo goleador do iraniano esta temporada, também "alimentou" os de Toni Martínez, Eustáquio, Evanilson, Galeno, Wendell, Marcano e Uribe.

Em quase duas temporadas em Portugal, Pepê já colocou em prática o serviço de entregas em 14 ocasiões. O internacional olímpico canarinho assistiu no campeonato, na Taça de Portugal, na Taça da Liga e até na Supertaça, mas ainda procura a primeira oferta nas competições europeias. Com a eliminação do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, esse objetivo fica adiado para a próxima temporada. No entanto, o extremo ainda espera repetir a ação mais algumas vezes esta temporada, fixando, assim, um novo máximo na carreira.