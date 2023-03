Pepe já acelera recuperação depois de dispensado da Seleção Nacional

Também João Mário passou pelo centro de treinos do FC Porto para dar sequência ao plano elaborado pelos médicos. Objetivo é ter os dois defesas a cem por cento no regresso do campeonato.

Dado como "indisponível" e dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional - que iniciou ontem a preparação dos jogos com o Liechtenstein e Luxemburgo -, Pepe não perdeu tempo e apresentou-se no Olival para dar continuidade ao plano de recuperação do edema no músculo solear da perna direita que o afastou dos últimos dois jogos do FC Porto [Braga e Inter].

O central teve a companhia de João Mário, a contas com uma entorse no joelho direito, sofrida ao minuto 55 do jogo com o Estoril, que também procura encurtar o tempo de inatividade.