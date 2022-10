Pepe indisponível para Portimão e próximos jogos do FC Porto

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense (sábado, 18h00, em Portimão), a contar para a nona jornada da Liga Bwin.

Regresso de Otávio ao onze inicial? "O Otávio faz parte de 25 elementos disponíveis, infelizmente não está um, que é o Pepe, porque fez uma entorse ontem [quinta-feira] no joelho, com alguma gravidade, e não vai estar neste e nem nos próximos jogos. O Otávio faz parte do grupo de trabalho que está disponível para jogar."

Em que as cinco substituições ajudam no seu trabalho? Influenciam? "Na forma como preparamos o jogo, não muda grandes coisas, mas dá-nos mais soluções, sem dúvida. Para quem faz daquilo que é a intensidade, a agressividade, a velocidade, o sermos uma equipa pressionante e estarmos praticamente 90 minutos nesse registo, acho que é importante ter cinco reforços que deem continuidade ao que foi a preparação do jogo. É super importante. Só faz bem ao futebol, pode ajudar a manter o que preparámos para o jogo."