Pepe igualou Pedro Emanuel no FC Porto e está num pódio muito especial

Central do FC Porto foi o terceiro "quarentão" a disputar a final da Taça de Portugal.

O encontro com o Braga permitiu a Pepe igualar Pedro Emanuel como jogador do FC Porto com mais presenças em finais no século XXI (cinco), mas não só. O capitão dos dragões figura também no pódio como o terceiro "quarentão" a disputar este jogo decisivo, com 40 anos e seis meses. Quim fê-lo com 42 anos e Melo com 40 anos e oito meses.

O central do FC Porto, já com 28 título na carreira, foi, recorde-se, destacado pela imprensa espanhola pela forma como continua colecionar êxitos.

Na análise ao jogo, o capitão do FC Porto não teve dúvidas. "Fomos muito superiores. Na primeira parte, merecíamos ter feito um golo", indicou. "É gratificante fazer parte deste grupo e deste clube. Honrámos muito este escudo. Merecemos este título para fechar uma época bastante positiva, com três títulos em quatro possíveis", defendeu, não se esquecendo de quem os apoiou. "Mais uma final para dar uma alegria a adeptos maravilhosos que estiveram sempre do nosso lado", referiu.