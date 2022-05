Pepe: "Fui acusado de tantas coisas... Muita gente não queria que jogasse"

Declarações de Pepe, capitão do FC Porto, no relvado do Estádio da Luz, após o triunfo por 1-0 sobre o Benfica e consequente conquista do campeonato.

Título: "Sabe bem, muito bem. É um orgulho poder fazer parte. Sinto-me privilegiado. Aos 39 anos ser campeão pelo FC Porto, a este nível... Quero agradecer a todas as pessoas que me ajudam. A minha família tem muita paciência por deixar-me jogar."

Análise: "Foi um bom clássico. Bem disputado, duas equipas que se respeitaram muito uma à outra. Tinha falado que no início não perderíamos no primeiro minuto nem ganharíamos, o jogo é de 90'. Foi o que demonstrámos. Foi um sacrifício muito grande, estava muito calor, a equipa soube sofrer sem bola, com bola teve os olhos na baliza do adversário Jogámos com o resultado. Poucas pessoas falam, mas ganhámos ao Benfica em casa, fizemos uma trajetória brutal em casa, muitos jogos em casa, perdemos em Braga, não devíamos."

Sérgio Conceição: "Acreditámos sempre no nosso treinador, é o nosso pilar."

Sente-se um menino? "Comecei a agradecer a todos os que me ajudam. Este ano foi difícil, aconteceram tantas coisas... Emociono-me. Este título sabe a muito. Fui acusado de tantas coisas, muita gente não queria que jogasse. Deus é justo. Hoje pude ajudar a minha equipa como pude noutros jogos. Sou muito feliz no que faço. Tenho prazer no que faço, por isso todos os dias acordo com um privilégio tremendo de jogar futebol."