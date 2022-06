"Pepe foi o primeiro a falar comigo e a colocar-se à disposição. Foi incrível"

Peglow grato por muitas lições enquanto esteve no FC Porto.

O FC Porto não avançou para a contratação a título definitivo de João Peglow, extremo que esteve cedido pelo Internacional de Porto Alegre, mas o jogador regressa ao Brasil grato por tudo o que aprendeu com a chancela dos azuis e brancos.

"Estou diferente, muito mais preparado e focado. O futebol europeu amadurece muito um jogador. Sempre tive uma cabeça boa, mas, quando se vai para a Europa, é diferente. Aprende-se, realmente, o que é preciso, como as horas hora para descansar e alimentar", resumiu Peglow, em entrevista ao portal brasileiro "UOL".

O extremo fez 32 jogos pelo FC Porto B, contando três golos e duas assistências, no entanto, a "aprendizagem gigantesca" também se deu nos treinos, especialmente com a equipa principal: "No FC Porto, independentemente de ser equipa B ou não, os jogadores respeitam-se muito. Quando íamos treinar com eles, parecia que fazíamos parte do grupo. Quando cheguei, o Pepe, que via sempre na televisão, foi o primeiro a falar comigo e a colocar-se à disposição para o que eu precisasse. Tivemos muitos jogos com a equipa principal. Foi incrível treinar, aprender e escutar."

Foi assim que Peglow, ainda com futuro incerto, cresceu com a exigência do futebol europeu. "É mais físico, é preciso estar sempre a correr, seja na marcação, ou para a frente, na fase ofensiva. É muito tático", descreveu.