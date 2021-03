Pepe e o golo 900 no Dragão: o caranguejo para as filhas e uma marca na mira

Pepe falou do golo 900 marcado no Estádio do Dragão. Foi de cabeça, na vitória por 2-0 sobre o Paços de Ferreira. [vídeo Twitter FC Porto]

Golo 900 no Estádio do Dragão: "A sensação de pode marcar um golo no clube de que gosto tanto, no Estádio do Dragão, ainda por cima sendo o 900, é especial. Por isso, fico muito feliz por entrar para a história do clube.

Melhor golo? "Foi o último [risos]. Para mim é sempre especial marcar um golo. Por isso é que digo o último. Para mim foi muito importante, porque colocou a nossa equipa a ganhar um jogo que era extremamente importante."

Festejo? "Fiz dois. O primeiro era para as minhas filhas, que foi um caranguejo, porque elas costumam dançar em casa. E o segundo foi um soco tipo o panda."

A tempo de marcar o golo 1000? "Vamos ver se chego aos mil golos no Estádio do Dragão. Que eu chegue e possa marcar. Acho que será difícil, porque serão necessários muitos anos, mas fico feliz por poder entrar para a história do clube que tanto gosto, bem como ajudar os meus companheiros e a minha equipa."