Pepe foi a primeira das preocupações do FC Porto frente ao Braga

Pepe saiu na primeira parte do jogo com o Braga

Central sentiu dores e voltou a sair cedo; Wendell só fez 45" e Evanilson terá de ser reavaliado.

O FC Porto viveu uma noite algo atribulada frente ao Braga no que a lesões diz respeito, com várias situações no primeiro tempo. Pepe saiu aos 29 minutos e Wendell não voltou após o intervalo, enquanto Evanilson manteve-se em campo até à segunda parte, mas terá de ser reavaliado, explicou Sérgio Conceição.

"O Wendell sofreu uma pancada. O Pepe, também depois de uma pancada, sentiu algo no gémeo, e o Evanilson também foi um toque no joelho. Penso que nada de muito grave, mas que requer alguma atenção", detalhou o treinador, que admitiu que o caso do defesa-central "será o mais grave", dentro de um contexto em que se disputam "duelos mais fortes e intensos".

À semelhança do que já tinha acontecido em Liverpool, na Liga dos Campeões, Pepe cedeu o lugar a Fábio Cardoso, mas desta vez ainda deixou o companheiro em suspenso, numa espécie de "vai não vai". Aos 19", Fábio Cardoso estava junto à linha lateral pronto para entrar, mas Pepe fez sinal, para que a decisão fosse retardada alguns minutos, de forma a aferir uma eventual melhoria que lhe permitisse continuar no relvado. O ex-Santa Clara voltou à zona de aquecimento, apenas para entrar em campo pouco depois, aos 29", uma vez que o esforço de Pepe acabaria por não se sobrepor às dificuldades. Já no banco de suplentes, o defesa, de 38 anos, fez gelo na zona do gémeo da perna direita.